Coinbase Aktie News: Coinbase verliert am Freitagmittag

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 82,93 USD ab.

Die Coinbase-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 82,93 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.369 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 114,43 USD. 37,98 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -4,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 707,91 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 808,33 USD umgesetzt worden waren.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,965 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

