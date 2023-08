Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 76,69 EUR.

Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 76,69 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 76,72 EUR. Bei 76,01 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 531 Aktien.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 60,82 Prozent Luft nach unten.

Am 03.08.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,98 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 707,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,965 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

