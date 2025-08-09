Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,2 Prozent auf 323,60 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 323,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 328,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 322,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 861.017 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,39 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 55,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

