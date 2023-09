Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 81,70 USD ab.

Um 11:59 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 81,70 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.793 Coinbase-Aktien.

Bei 114,43 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 40,06 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 03.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 707,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD je Coinbase-Aktie.

