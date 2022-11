Coinbase Aktie News: Coinbase schiebt sich am Nachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,00 EUR

5,88% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 51,79 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 51,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.295 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 83,29 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 31,11 Prozent sinken.

Coinbase veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 590,34 USD – das entspricht einem Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.311,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2024 -2,561 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Krypto-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen

Coinbase-Aktie zieht an der NASDAQ an: Coinbase erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch

Ausblick: Coinbase gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com