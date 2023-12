Coinbase Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Coinbase

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,4 Prozent auf 141,62 USD.

Am 06.12.2023 markierte das Papier bei 147,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,41 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD. Abschläge von 77,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 674,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 590,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -0,980 USD je Aktie aus.

