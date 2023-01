Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag mit Kursfeuerwerk

Aktien in diesem Artikel Coinbase 41,48 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,0 Prozent auf 41,59 EUR. Bei 42,32 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,71 EUR. Zuletzt wechselten 9.796 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 215,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 38,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 03.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,43 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,62 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 55,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.311,91 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 590,34 USD.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,853 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com