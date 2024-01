Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Coinbase-Kurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 136,44 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 3,3 Prozent auf 136,44 USD. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 135,61 USD ein. Mit einem Wert von 137,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.727.830 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 29.12.2023 markierte das Papier bei 187,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,34 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2023 auf bis zu 41,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 69,46 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 02.11.2023 vor. Coinbase hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -2,43 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 674,15 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 590,34 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -0,798 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

