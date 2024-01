Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 126,50 EUR.

Das Papier von Coinbase befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,7 Prozent auf 126,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 125,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.273 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 169,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. 34,34 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 38,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,43 Prozent.

Am 02.11.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 674,15 USD, während im Vorjahreszeitraum 590,34 USD ausgewiesen worden waren.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,798 USD je Coinbase-Aktie.

