Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,1 Prozent auf 146,41 USD zu.

Um 16:08 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 146,41 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 146,64 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 141,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.518.761 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (187,39 USD) erklomm das Papier am 29.12.2023. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 21,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 46,45 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 215,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Coinbase gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 590,34 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 674,15 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coinbase am 15.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Coinbase.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -0,740 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

