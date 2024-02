Coinbase Aktie News: Coinbase stabilisiert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Coinbase. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Coinbase-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 131,66 EUR.

Bei 169,94 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,07 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 42,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Coinbase ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 674,15 USD – ein Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 590,34 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coinbase am 15.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,740 USD einfahren.

