Coinbase Aktie News: Coinbase schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Coinbase im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 258,77 USD.

Um 09:21 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 258,77 USD zu. Zuletzt wechselten 27.838 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 271,47 USD. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 4,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Coinbase gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -2,46 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 953,80 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 629,11 USD eingefahren.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Kryptorally treibt Coinbase-Aktie an

Coinbase, MicroStrategy und Marathon Digital: So schneiden die Krypto-Aktien bei Analysten ab

Coinbase-Aktie profitiert von Bitcoin-Rally: Coinbase mit technischen Herausforderungen