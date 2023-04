Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 63,56 EUR

Die Coinbase-Aktie musste um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 69,34 USD. Zuletzt wechselten 37.850 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 162,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,31 Prozent. Bei 31,55 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 119,78 Prozent wieder erreichen.

Am 21.02.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,46 USD gegenüber 3,32 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 629,11 USD – das entspricht einem Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.498,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,927 USD je Coinbase-Aktie.

