Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochnachmittag billiger

Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,4 Prozent auf 69,19 USD ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 68,38 USD ein. Mit einem Wert von 70,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.971.364 Stück gehandelt.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 119,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Coinbase gewährte am 21.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 629,11 USD – das entspricht einem Abschlag von 74,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.498,46 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,927 USD je Coinbase-Aktie.

