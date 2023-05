Coinbase Aktie News: Coinbase verliert am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 55,52 EUR

Die Coinbase-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 59,21 USD abwärts. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 59,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,89 USD. Zuletzt wechselten 1.755.494 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 116,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 96,43 Prozent. Bei 31,55 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,98 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 772,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.166,44 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,912 USD je Coinbase-Aktie.

