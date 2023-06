Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagvormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Coinbase 48,22 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:18 Uhr 1,2 Prozent auf 49,00 EUR. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,30 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 48,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.162 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 114,24 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 133,17 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 38,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 772,53 USD in den Büchern – ein Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1.166,44 USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,606 USD je Coinbase-Aktie stehen.

