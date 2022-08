Coinbase Aktie News: Coinbase verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 83,58 EUR

Das Papier von Coinbase befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 83,11 EUR ab. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 82,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.286 Coinbase-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (318,50 EUR) erklomm das Papier am 09.11.2021. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 73,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 39,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 110,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 09.08.2022. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,72 Prozent zurück. Hier wurden 808,33 USD gegenüber 2.227,96 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Coinbase am 08.11.2022 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -10,957 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

