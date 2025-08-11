DAX24.049 -0,1%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.451 +1,1%Nas21.577 +0,9%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,46 -0,4%Gold3.342 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Eurokurs legt zu - die Gründe Eurokurs legt zu - die Gründe
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So entwickelt sich Coinbase

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Abschlägen

12.08.25 16:09 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 317,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
271,00 EUR -6,10 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 317,00 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 315,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 329,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 695.207 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,99 Mrd. USD – ein Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Coinbase-Aktie: Coinbase stockt Privatplatzierung von Wandelanleihen weiter auf

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung