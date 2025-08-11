Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Coinbase

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 317,00 USD.

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 317,00 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 315,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 329,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 695.207 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,99 Mrd. USD – ein Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

