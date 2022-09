Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagnachmittag auf Höhenflug

Aktien in diesem Artikel Coinbase 81,62 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 7,3 Prozent auf 82,88 EUR. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 83,22 EUR zu. Mit einem Wert von 81,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 13.421 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 73,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 39,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 109,82 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 09.08.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 6,42 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 808,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.227,96 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -11,535 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

