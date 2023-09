Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagnachmittag auf Höhenflug

So bewegt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 6,2 Prozent auf 85,59 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 85,59 USD nach oben. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,98 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,04 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.218.532 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 114,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 707,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Fokus auf Stablecoin USD Coin: Coinbase erwirbt Beteiligung an Circle

Krypto-Flucht aus den USA geht weiter: Darum expandiert Coinbase nach Kanada