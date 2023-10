Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 73,47 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Coinbase-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 73,47 EUR. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,50 EUR an. Mit einem Wert von 73,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 142 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,70 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,26 Prozent.

Am 03.08.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 707,91 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 808,33 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Coinbase am 07.11.2023 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,697 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

ARK Innovation ETF im Abwärtstrend: Charttechnik spricht nicht für Cathie Woods Flaggschiff-ETF

So wurde Starinvestor Mark Cuban kürzlich Opfer einer Kryptohacker-Attacke

Krypto-Flaute - Was den Bitcoin aus seiner derzeitigen Lethargie reißen könnte