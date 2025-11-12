Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 310,60 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 310,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 310,85 USD. Bei 309,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 371.427 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 54,09 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 30.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,21 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,04 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

