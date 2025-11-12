Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Abend auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 303,12 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 303,12 USD abwärts. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 301,50 USD. Mit einem Wert von 309,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 1.198.913 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,67 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 1,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

