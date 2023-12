Coinbase Aktie News: Coinbase macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 130,98 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 130,98 EUR zu. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 131,48 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 130,96 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.698 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 136,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,43 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,06 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,15 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 590,34 USD eingefahren.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -0,980 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

