Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Mittag kräftig

Um 12:22 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,2 Prozent auf 43,21 EUR zu. Bei 43,55 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.051 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 211,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.01.2022 erreicht. Gewinne von 79,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 29,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 44,21 Prozent wieder erreichen.

Am 03.11.2022 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei -2,43 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 590,34 USD – eine Minderung von 55,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.311,91 USD eingefahren.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,868 USD ausweisen wird.

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie schließt mit +13%: Kryptobörse kündigt weitere Stellenstreichungen an

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

Silvergate Capital-Aktie -42 Prozent: Silvergate Capital leidet unter Kundenansturm auf Einlagen - Coinbase-Aktie ebenfalls unter Druck

