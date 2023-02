Coinbase Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Coinbase

Aktien in diesem Artikel Coinbase 53,52 EUR

Der Coinbase-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 53,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 53,59 EUR. Bei 53,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.374 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Bei 29,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.11.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 590,34 USD – das entspricht einem Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.311,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 21.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.02.2024.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,890 USD je Coinbase-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com