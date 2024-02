Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 148,02 USD.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 148,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.636 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 187,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 46,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,62 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Am 03.11.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,15 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 590,34 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 15.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Coinbase möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,762 USD einfahren.

