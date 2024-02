Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag in Grün

So bewegt sich Coinbase

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 137,76 EUR zu.

Um 09:20 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 137,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 139,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.877 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,94 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 42,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 223,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Coinbase veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase ebenfalls -2,43 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 590,34 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 15.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,740 USD einfahren.

