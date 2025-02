Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagnachmittag gesucht

So entwickelt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 287,11 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,4 Prozent auf 287,11 USD zu. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 290,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 284,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 786.984 Coinbase-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,74 USD. Dieser Kurs wurde am 07.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 146,14 USD. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 96,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,21 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 78,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,15 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Coinbase dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,90 USD je Aktie.

