Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 50,48 EUR

0,92% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 13:04 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 55,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 559.974 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 206,79 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 75,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 21.02.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 629,11 USD – das entspricht einem Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.498,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Coinbase-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -3,956 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

Darum gewinnen Kryptowährungen in Argentinien an Beliebtheit

Trotz Mini-Handelsvolumen: Coinbase hält an NFT-Marktplatz fest - und setzt neuen Fokus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com