Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagnachmittag im Aufwind

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 16:08 Uhr 2,3 Prozent. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 52,60 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,80 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.132.341 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 116,30 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 124,86 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 04.05.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 772,53 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.166,44 USD umgesetzt worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -2,606 USD ausweisen wird.

