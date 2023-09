Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 81,05 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 81,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.951 Coinbase-Aktien.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,18 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,07 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 707,91 USD – eine Minderung von 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 808,33 USD eingefahren.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD je Aktie ausweisen dürften.

