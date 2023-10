Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Coinbase im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 71,46 EUR.

Das Papier von Coinbase befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,8 Prozent auf 71,46 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 71,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,33 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 484 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 42,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 30,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 707,91 USD – eine Minderung von 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 808,33 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 07.11.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,729 USD einfahren.

