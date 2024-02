Coinbase Aktie News: Coinbase haussiert am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 12,6 Prozent im Plus bei 158,02 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 12,6 Prozent auf 158,02 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 160,21 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 6.194.266 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 187,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,58 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 70,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase ebenfalls -2,43 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 674,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,20 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,762 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

