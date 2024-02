Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Vormittag fester

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,1 Prozent auf 134,92 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 3,1 Prozent auf 134,92 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,18 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.516 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,94 EUR an. Gewinne von 25,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 68,43 Prozent wieder erreichen.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 03.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 674,15 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 590,34 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,762 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nach Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs: Krypto-Wale trennen sich von Bitcoins im Milliardenwert

Nach US-Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs: Darum dürfte der NASDAQ-Titel MicroStrategy 2024 Probleme bekommen

Kryptowährungen und Beanie Babies: Coinbase zieht Parallelen zu Sammlerstücken