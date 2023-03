Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagvormittag mit Kursfeuerwerk

Aktien in diesem Artikel Coinbase 55,87 EUR

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,7 Prozent auf 59,17 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.594 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 71,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,55 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 87,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 21.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 629,11 USD – eine Minderung von 74,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.498,46 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,956 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

