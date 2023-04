Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Coinbase 62,18 EUR

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 69,56 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 71,70 USD zu. Bei 69,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.906.842 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 154,79 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 55,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 USD ab. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 120,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase ließ sich am 21.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,32 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 629,11 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -3,832 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

