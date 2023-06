Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochvormittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Coinbase 48,49 EUR

Die Coinbase-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 48,62 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,90 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 48,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.016 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 134,97 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 04.05.2023. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,98 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 772,53 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.166,44 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -2,607 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Premiere in der Krypto-Branche: Erstmals erhält ein Unternehmen die SEC-Erlaubnis zur Verwahrung von digitalen Assets

Kryptobörse Binance.US stoppt nach SEC-Klage Dollar-Geschäfte - Kryptowährungen wie Bitcoin verlieren

Flucht vor der SEC? So wollen die Winklevoss-Zwillinge die Kryptobörse Gemini retten

