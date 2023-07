Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,4 Prozent auf 108,47 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 108,47 USD zu. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 114,43 USD. Bei 106,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 13.372.613 Coinbase-Aktien.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 116,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 70,91 Prozent Luft nach unten.

Coinbase gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 772,53 USD – das entspricht einem Abschlag von 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.166,44 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 06.08.2024 dürfte Coinbase die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -2,541 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

