Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 95,50 EUR zu.

Um 09:21 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 95,50 EUR nach oben. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,19 EUR an. Bei 96,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 14.692 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 114,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 19,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 30,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 68,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 772,53 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.166,44 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -2,541 USD ausweisen wird.

