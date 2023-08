Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Nachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 80,64 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 80,64 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 78,91 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 79,38 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.767.438 Stück gehandelt.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 114,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 60,88 Prozent Luft nach unten.

Coinbase ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 707,91 USD in den Büchern – ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 808,33 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,864 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Ende des Kryptogeschäfts für NYSE-Unternehmen? - GameStop stellt Support für eigenes Kryptowallet ein

Investmentstrategie: Jim Cramer vergleicht Larry Fink und Cathie Wood - und hat einen klaren Favoriten