Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 75,11 EUR.

Um 09:16 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 75,11 EUR. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 75,11 EUR. Bei 75,11 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 366 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,45 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 60,00 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 03.08.2023. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 707,91 USD – eine Minderung von 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 808,33 USD eingefahren.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -1,817 USD je Aktie aus.

