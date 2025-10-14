Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 351,43 USD.

Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,6 Prozent auf 351,43 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 334,81 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 340,68 USD. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 1.306.268 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 20,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 142,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 146,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 109,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coinbase ein EPS in Höhe von 7,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet

CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu