Coinbase Aktie News: Coinbase macht am Vormittag Boden gut

So bewegt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 86,54 EUR.

Die Coinbase-Aktie konnte um 09:13 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 86,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 86,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.155 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 101,74 EUR. Gewinne von 17,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 65,28 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,133 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Abwanderung von Krypto-Unternehmen aus den USA: Coinbase vergleicht Krypto-Exodus mit Halbleitersektor

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie springt an: Coinbase übertrifft Erwartungen

Ausblick: Coinbase stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor