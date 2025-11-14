Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 280,90 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 280,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 268,23 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 997.352 Stück.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,27 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit Abgaben von 49,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 30.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,11 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

