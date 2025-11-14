Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gewinnt am Abend an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 285,64 USD zu.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 285,64 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 292,56 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.537.600 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 55,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 50,08 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,21 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,11 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

