Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,4 Prozent auf 154,10 USD zu.

Um 16:08 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 154,10 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 154,74 USD. Mit einem Wert von 152,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.094.954 Coinbase-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 79,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -2,43 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,15 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 590,34 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,965 USD je Coinbase-Aktie stehen.

