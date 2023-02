Coinbase Aktie News: Anleger greifen bei Coinbase am Mittwochvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,15 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 53,84 EUR. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 54,20 EUR zu. Bei 54,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 740 Coinbase-Aktien.

Bei einem Wert von 188,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.11.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,43 USD gegenüber 1,62 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,00 Prozent auf 590,34 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.311,91 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Coinbase am 21.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.02.2024.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,890 USD einfahren.

