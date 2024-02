Coinbase Aktie News: Bullen treiben Coinbase am Mittag an

So bewegt sich Coinbase

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Coinbase. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 6,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 6,7 Prozent auf 171,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 188.770 Coinbase-Aktien.

Bei 187,39 USD markierte der Titel am 29.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,46 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,45 USD am 07.06.2023. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 268,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Am 03.11.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 674,15 USD – ein Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 590,34 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,762 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Analyst pessimistisch für Coinbase-Aktie und die Quartalszahlen - Optimismus für anderen Titel

Marathon Digital, MicroStrategy, Coinbase mit Kursrally: Krypto-Aktien profitieren von Bitcoin-Rebound

Nach Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs: Krypto-Wale trennen sich von Bitcoins im Milliardenwert