Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 57,65 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 58,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,40 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.962.029 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2022 auf bis zu 116,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 101,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 45,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.05.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 772,53 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.166,44 USD umgesetzt worden waren.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,912 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com